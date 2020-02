Bagarre entre commerçants et riverains du marché Petersen : le sous-préfet de Dakar met en garde Des bagarres ont opposé, hier, des commerçants et les riverains du marché Petersen de Dakar. A l’origine, l’occupation anarchique de l’espace public, notamment par les marchands ambulants. Une forte tension qui a motivé le déplacement et l’intervention du sous-préfet de Dakar, Djibril Diallo. Ce dernier a appelé à l’apaisement, annonçant aux deux parties qu’un site de recasement est déjà trouvé pour ces commerçants qui devront le rejoindre, bientôt. Très dissuasif, Djibril Diallo a prévenu les deux parties contre toute violence, promettant des mesures le cas échant.

