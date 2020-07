Bagarre entre deux familles autour du foncier à Ndiakhirate: Talla Niang, la cinquantaine, mortellement poignardé Talla Niang, un individu, âgé d’une cinquantaine d’années, a reçu un coup de couteau au dos dans la mêlée. Evacué en urgence à l’hôpital Youssou Mbargane Diop, il a malheureusement perdu la vie avant même son arrivée à la structure sanitaire, nous rapporte "Le Quotidien".

C’est la bagarre entre deux familles dans la nuit de samedi au dimanche à Ndiakhirate (commune de Sangalkam) qui a viré au drame. A l’origine de la bagarre, un problème foncier, d’après des sources sur place de nos confrères.



Si certaines ont affirmé que la victime, membre par adoption d’une des deux familles, a reçu le coup fatal alors qu’il tentait de séparer les protagonistes devant une situation tendue, d’autres ont affirmé qu’il était directement impliqué dans la bagarr

Il aurait même reçu le coup au dos alors qu’il avait déjà terrassé un des adversaires et était en train de le rosser, de coups de poing.



Heureusement, plus chanceux, un autre des protagonistes s’en est sorti avec des blessures au couteau et a même retrouvé les siens après avoir reçu des soins à l’hôpital.



D’après le journal, l’auteur présumé du coup mortel a été mis aux arrêts par la gendarmerie et l’enquête ouverte va permettre d’élucider cette affaire qui a semé la consternation au quartier Dangou-Nord (Rufisque-Nord) d’où est originaire la victime qui était un employé municipal à la Ville de Rufisque.



