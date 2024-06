Bagarre mortelle entre deux hommes pour une dame : La «mbaraan» a mal tourné

Le 22 décembre 2020, elle reçoit la visite de ce dernier qui remarque qu’elle a un poste radio tout neuf qu’il n’a pas lui-même acheté. Il se met dans tous ses états.



L’homme met la chambre sens dessus dessous, s’attaque violemment à la dame. Pour s’en sortir, cette dernière appelle son autre amant à la rescousse, nous dit le journal.



Mais la venue de Ansou n’a fait que mettre de l’huile sur le feu. En effet, les deux amants se sont violemment battus, et Médoune en est mort.



Ansou a été déclaré coupable de meurtre par la Chambre criminelle et a été condamné à cinq ans de prison ferme et A. Faye à trois ans ferme pour complicité de meurtre.