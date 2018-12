Baïdy Agne: « Macky Sall a placé définitivement le Sénégal sur la rampe de l’Émergence»

Rédigé par leral.net le Mardi 18 Décembre 2018 à 13:05 | | 0 commentaire(s)|

Leral.net - Lors de la journée du Groupe Consultatif 2018 de ce mardi réservée au secteur privé à Paris, Baïdy Agne, Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP), a déclaré que le Président Macky Sall, avec le Groupe Consultatif Paris 2018 pour le financement du Plan d'Actions Prioritaires (PAP 2019-2023) dans sa deuxième phase, a placé définitivement le Sénégal sur la rampe de l’Emergence dans un avenir proche.



C’est à la suite de la brillante présentation de Mountaga Sy, le Directeur de l'Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) que le représentant du secteur privé national, Baidy Agne a pris la parole pour décliner la vision du patronat sénégalais dans la perspective et la prospective du financement du Plan d'Actions Prioritaires (PAP 2019-2023), dans la deuxième phase du Plan Sénégal Emergent (PSE).



Baidy Agne a félicité l’Etat du Sénégal qui a obtenu avec brio le financement du PAP 2019-2023 à hauteur de ses prévisions initiales. Pour le patron du patronat sénégalais « la politique économique menée par son Excellence Macky Sall place le Sénégal sur la rampes de l’Emergence dans un avenir proche », puisque, selon toujours Baïdy Agne, « les résultats du PAP 2014-2018 ont rassuré les institutions internationales à poursuivre leur collaboration avec Macky Sall ».



Rappelons que Baïdy AGNE, Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) est titulaire d’un Master Of Business Administration – Option « Finance et Général Management » à Tulane Univertity de New Orléans / USA.



Il a aussi un diplôme d’Ingénieur de l’Ecole Supérieur d’Ingénieurs de Marseille –France et d’une Maîtrise de Physique de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) - France.



Le Président Baïdy AGNE est aussi Président du Syndicat Professionnel des Entreprises de Manutention des Ports du Sénégal (SEMPOS). Il a été par ailleurs de 1998 à 2005, le Président de la Communauté des Acteurs Portuaires de Dakar (CAP-DAKAR).



Le Président du Conseil National du Patronat du Sénégal (CNP) est enfin Administrateur, Directeur Général, Président Directeur Général de plusieurs sociétés.













Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos