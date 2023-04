Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Baie de Hann agressée: Le collectif pour sa protection s’oppose à la privatisation de la plage Rédigé par leral.net le Mardi 25 Avril 2023 à 19:55 | | 0 commentaire(s)| La baie de Hann, toujours agressée par les populations souffre énormément. L'Etat du Sénégal semble ignorer les pratiques dégradantes très agressives des populations. Le collectif pour la protection de la baie de Hann dit non à la privatisation de la plage qui appartient tous.

Les canaux qui déversent sur la baie, des eaux usées non traitées polluent la mer jusqu'à ce que la baignade soit interdite. Conséquence directe de cette pollution marine reste la rareté des produits halieutiques.



Ailleurs, déplore-t-on, au lieu d' apporter des solutions, l’Etat attribue à un promoteur privé 9 200 m2 sur la baie malade et à l’attente d’un traitement.



Cette attribution empêche les populations à accéder à la seule plage sur une distance de 4 km que fréquentaient des milliers de personnes, venant de Dalifort et de Hann Bel Air.











