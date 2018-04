Baïla Wane traite Bathily et Mamadou Ndoye de tortueux

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Avril 2018 à 12:15 | | 3 commentaire(s)|

Baila Wane répondu au professeur Abdoulaye Bathily et Mamadou Ndoye de la LD-Debout qu’il traite de ‘’tortueux’’.



« Je le trouvais sage et correct au pouvoir comme dans l’opposition mais sa dernière sortie est inexplicable. Il faut que les hommes politiques acceptent les décisions de nos institutions judiciaires, si nous voulons être dans une république. Bathily a fait une trajectoire exemplaire maintenant je ne comprends pas la haine qu’il a envers Macky Sall. Je viens de comprendre pourquoi il n’a pas été élu à l’UA », a renchéri M. Wane qui n’a pas non plus épargné Mamadou Ndoye de la LD-Debout dans les diatribes.



« Au lieu de d’accompagner la LD, il préfère sortir des propos au gout de cendre et de sang. C’est dommage mais nous avons aucune leçon à recevoir de tels gens », a encore fait savoir Baila Wane.

L’As

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook