Baisse de 17% du résultat net de BOA Bénin au premier trimestre 2024.

Ce rapport indique en effet un résultat net de 4,843 milliards FCFA contre 5,844 milliards FCFA au 31 mars 2023, soit une contraction de 1,001 milliards FCFA. " Une reprise est attendue sur les trimestres suivants" tente de rassurer la direction de la banque dans son rapport d'activités.





Concernant le produit net bancaire (PNB), il s'est replié de 4% au 31 mars 2024, s'établissant à 10,897 milliards FCFA contre 11,361 milliards FCFA au 31 mars 2023.



D'après la direction de BOA Bénin, le PNB a été impacté par deux facteurs. D'une part, il y a l’évolution du coût de refinancement qui est monté de 2,5% à 5,75%, soit plus de 500 points de base sur l’année glissante et d'autre part un décalage dans la réception et la comptabilisation d’intérêts sur titres souverains spécifiques.



Sur un autre registre, le rapport d'activité de la banque indique une hausse de 2,2% des dépôts clientèle qui ont atteint un niveau de 679,7 milliards FCFA à fin mars 2024. De même, les créances clientèle ont connu une progression de 8,4% à 407,2 milliards FCFA.



Le résultat avant impôt a baissé de 21%, s'établissant à 5,070 milliards FCFA contre 6,451 milliards FCFA au premier trimestre 2023.

