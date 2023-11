Baisse de 19% du résultat net de la Société ivoirienne des tabacs au 3ème trimestre 2023.

Ce résultat est en effet passé de 10,434 milliards FCFA au 3ème trimestre 2022 à 8,455 milliards FCFA un an plus tard. D’après la direction de cette société de tabac, << le résultat net enregistré une baisse par rapport au premier trimestre 2023 du fait du BIC (bénéfices industriels et commerciaux) à payer.>> Elle estime par ailleurs que les filiales n’ayant pas distribué de dividendes, la SITAB n’en a pas perçu en 2023 contrairement à 2022.



En ce qui le concerne, le chiffre d’affaires connait une progression de 11% à 123 milliards FCFA contre 111 milliards FCFA au 3ème trimestre 2022, conséquence de l’évolution des ventes selon la direction de l’entreprise. Le rapport d’activité fait état de volumes de ventes en augmentation de 421 000 tiges, passant de 4,943 millions de tiges au 3ème trimestre 2022 à 5,364 millions de tiges au 3ème trimestre 2023.



La direction de l’entreprise est convaincue que celle-ci récolte aujourd’hui les efforts et investissements considérables consentis dans le renforcement de son organisation commerciale et de distribution de ces dernières années.

Que dire du résultat d’exploitation, il a augmenté de 774,369 millions FCFA à 11,117 milliards FCFA.



<<Les performances enregistrées au cours du premier trimestre de l’année et le maintien de nos ventes nous rassurent sur la réalisation d’un bon résultat en 2023>>, se projette la direction de la SITAB SA.

Oumar Nourou

