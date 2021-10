Baisse de la tension à Tivaouane: Abdou Ndéné Sall renonce à la mairie Abdou Ndéné Sall, coordonnateur départemental de l’Alliance pour la République (ApR), Directeur général de la SEN/TER, s’est finalement désisté en ce qui concerne la course pour la commune de Tivaouane. il a fait l’annonce lors d’un point de presse, en présence du Maire Mamadou Diagne Sy Mbengue et différents responsables de BBY.



Dans le même temps, il a annoncé être candidat à la candidature de BBY à la tête du Conseil départemental. Abdou Ndéné Sall, coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR), par ailleurs Directeur général de SEN/TER, lors d’un point de presse tenu à Tivaouane, a signifié son désistement à briguer le fauteuil de maire de la cité religieuse, avant de déclarer sa candidature au poste de président du Conseil départemental de Tivaouane.



C’était en présence de Mamadou Diagne Sy Mbengue, Maire de Tivaouane, Ousmane Sarr, Maire de Chérif Lô, de représentants de plusieurs maires du département, de députés, de membres du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE), de Pape Thioub et son mouvement "And liggeyal sa Rew".



Ce désistement à briguer la commune de Tivaouane, note Abdou Ndéné Sall, n’est pas une fuite de responsabilités. Elle est au contraire une prise de conscience de ses responsabilités. Il rappelle par ailleurs qu’en 2014, il avait conduit la liste de Benno Bokk Yakaar à Tivaouane, en tant que tête de liste majoritaire, mais après la victoire, il s’était rangé aux instructions du patron.



Concernant la commune de Tivaouane, il déclare : « Nous supportons, conformément au souhait du Parti, la candidature de Benno Bokk Yakaar, en la personne du maire Mamadou Diagne Sy Mbengue. Cependant, nous respecterons le choix ultime du Khalife, à qui nous avons promis de le soutenir ».



Mais en dernier ressort, il indique qu’il est aussi essentiel de rappeler à tout le monde, que le choix des futurs candidats maires et présidents de Conseil départemental n’est que du ressort du président de la République, Monsieur Macky Sall.



« Nous nous conformerons à ses choix et nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour accompagner les candidats choisis »,

