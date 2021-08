Baisse de tension dans le secteur de la Santé : la grève des médecins en spécialisation suspendue Le Collectif des Médecins en Spécialisation (Comes) suspend son mot d’ordre à l’issue de s rencontre, vendredi dernier, avec le Directeur de cabinet du ministre de la Santé assisté par la Directrice des ressources humaines et le directeur des établissements publics de santé.

Les deux parties se sont accordés sur plusieurs points de la plateforme revendicative. Les points mis en attente et qui devraient être solutionnés dans un futur proche sont la question de la motivation hospitalière qui ne peut être réglée sans les directeurs d’hôpitaux et les congés de maternité qui rentrent dans le cadre de la mise en place du Statut du DES.



Pour ce qui est du changement du statut du médecin en spécialisation, la principale revendication des blouses blanches, le ministère de la Santé a reconnu la légitimité de la revendication.



Ainsi, une réunion du comité de pilotage pour la mise en place d’un statut du Docteur en Spécialisation est convoquée pour le 1er Septembre 2021. Pour la prise en charge médicale, un arrêté est déjà signé. Aussi, le ministère de la Santé s’engage à payer régulièrement les bourses avant le 10 de chaque mois.

