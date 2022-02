Baisse des cas positifs et des patients en réa : La 4e vague s’estompe

C’est presque la fin de la vague Omicron. Elle est arrivée et, est en train de s’éteindre sans avoir ému le pays, montrant son manque de gravité malgré le niveau de transmissibilité.



Mais, l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation (Iressef) a séquencé au moins quatre cas du sous-variant BA.2, ces deux dernières semaines. Ce séquençage permet à son personnel d’avoir des informations presque en temps réel, sur le variant Omicron.

Hier, le ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé 34 nouveaux cas positifs au coronavirus, sur un échantillon de 1392 tests réalisés. Soit un taux de positivité de 2,44%. Il s’agit d’un cas contact et de 33 autres issus de la transmission communautaire, recensés notamment à Dakar (16).



Par ailleurs, le Msas a annoncé que 288 patients ont été déclarés guéris, alors que 11 malades sont en réanimation. Aucun cas de décès n’a été signalé, mardi.



Il faut savoir que depuis l’apparition de la pandémie, le Sénégal a enregistré 85 mille 072 cas dont 80 mille 897 guéris, 1949 décès et 2225 patients encore sous traitement. Pour la vaccination, 1 million 396 mille 982 personnes ont au moins reçu une dose, près d’un an après le lancement des opérations.













