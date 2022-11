Baisse des prix : La requête des cadres de l’Apr

La Convergence des Cadres Républicains des Parcelles Assainies (CCR/PA) s’est réunie ce samedi 5 novembre 2022 pour statuer sur les décisions prises lors de la dernière réunion du Secrétariat Exécutif National. Ainsi une feuille de route a été élaborée pour la remobilisation et la redynamisation des instances de base des cadres.



Dans la foulée, la CCR/PA, via son coordonnateur communal Mamadou Aladji LY, se félicite des 11 mesures prises par le Chef de l’état pour soulager les ménages sénégalais face à la flambée des prix des denrées de grande consommation et par la même occasion renforcer le pouvoir d’achat des sénégalais, detaille Rewmi.



La CCR/PA réitère ses remerciements au Président de la République pour le poste de Premier Ministre attribué à Mr Amadou BA. A cet effet, nous invitons les cadres, les militants et les sympathisants à s’unir derrière lui, pour la réussite de l’action gouvernementale mais aussi pour le bon déroulement de la seconde phase du Plan Sénégal Emergent (PSE).

La CCR/PA félicite le Premier Ministre Amadou BA pour sa réactivité suite aux directives prises lors de la réunion présidentielle du 26 Septembre 2022 en présentant au Chef de l’état, le rapport sur la lutte contre la cherté de la vie au Sénégal. Pour soulager les ménages impactés par les conséquences de la covid et de la guerre ukrainienne, le Président Macky SALL a pris des mesures immédiates et salvatrices de rabaissement du coût de la vie.



La CCR/PA encourage le gouvernement pour la mise en place d’une commission de suivis et de contrôle des mesures prises, en plus elle demande aux populations à jouer leur partition en dénonçant les éventuels récalcitrants à travers le numéro vert mis à leur disposition.