Baisse des prix du loyer : le Président Macky Sall veut en faire une réalité La baisse des prix du loyer, une des mesures populaires prises par le chef de l’Etat, en 2014, peine toujours a été appliquée par les bailleurs. Le chef de l’Etat qui veut, toutefois, en faire une réalité, est revenu sur ce dossier, hier, en Conseil des ministres.

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Octobre 2019 à 10:35 | | 0 commentaire(s)|

Selon le communiqué du Conseil des ministres, tenu hier, le chef de l’Etat a donné des instructions fermes aux ministres du Commerce, des Finances et de l’Habitat pour mettre en place « un dispositif opérationnel et consensuel pour baisser les loyers ».



Annoncée en grande pompe, il y a 5 ans, la baisse des prix du loyer bute toujours sur son applicabilité.

