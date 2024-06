Baisse du coût de la vie: Le Gouvernement annonce les nouveaux prix aujourd’hui

Enfin ! Plus qu’une attente de résultats du baccalauréat, les mesures de baisse des prix seront annoncées aujourd’hui. Le ministre, Secrétaire général du Gouvernement, Ahmadou Al Aminou Lô, tient un point de presse à 11 heures, à la Primature, indique un communiqué.



En Conseil des ministres de ce mercredi, le président de la République a «salué le travail méthodique et serein entrepris, depuis le 2 avril 2024, par le Gouvernement sous la direction du Premier ministre avec tous les acteurs économiques et sociaux concernés afin de trouver des solutions rapides, soutenables et durables pour alléger le coût de la vie et augmenter le pouvoir d’achat des ménages». Bassirou Diomaye Faye a également invité le Gouvernement à «prendre toutes les dispositions pour l’application effective des prix homologués». Une baisse qui intervient à 5 jours de la Tabaski, constate Bes Bi, qui donne l'information.