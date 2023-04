Baisse du loyer : La Commission de régulation a enregistré plus de 1 800 plaintes

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2023 à 12:19

Les plaintes reçues par la Commission nationale de régulation des loyers (Conarel) sont nombreuses. Elles ont été évaluées à plus de 1800.



La Commission nationale de régulation du loyer des baux à usage d'habitation (Conarel) a enregistré, depuis sa création, le 1er mars dernier, 4 161 appels téléphoniques et 1805 réclamations. Ces statistiques ont été communiquées par son président, Momar Ndao, nous dit iGFM.



Aussi, ladite commission a surtout enregistré, 1 805 plaintes. « Les plaintes que nous avons traitées, prouvent que la majeure partie des différents acteurs méconnaissent les textes en vigueur », a signalé Momar Ndao, président de la Commission de régulation des loyers.

