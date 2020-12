Baisse du nombre de décès liés au terrorisme

Rédigé par leral.net le Samedi 5 Décembre 2020 à 11:32 | | 0 commentaire(s)|

D'après le rapport Global Terrorism Index (GTI), les décès dus au terrorisme sont actuellement inférieurs de 59% à leur pic de 2014. La baisse des décès a été la plus importante en Irak, en Syrie et au Nigéria.



La même source renseigne que la baisse globale des décès dus au terrorisme, a également conduit à une réduction du nombre de pays victimes du terrorisme. Ainsi en 2019, 63 pays ont enregistré au moins un décès dû au terrorisme, le nombre le plus bas depuis 2013. L’impact du terrorisme s’est atténué dans sept des neuf régions du monde en 2019, informe "L'As".

