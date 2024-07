Baisse du poids du sac de sucre, de riz et d'huile: L'UNBS alerte sur une pénurie imminente

Dès son arrivée au pouvoir, le nouveau régime s’est évertué à procéder à la baisse du prix de certains produits de premières nécessité.



Pour le sucre, le riz et l’huile, la tâche risque d’être difficile puisque l’Union Nationale des Boutiquiers du Sénégal (UNBS) dénonce une baisse du poids de ces produits, informe Walfnet.



Selon une note sur laquelle s’est exprimé le collectif, le poids du sac de sucre de 50 kg peut varier entre 45 et 48 kg de même que l’huile de 20 l qui peut varier entre 17 et 19 l. Malgré leurs nombreuses interpellations aux services du Commerce, ils ont eu comme retour le paiement d’une taxe sur la balance.



«Nous avons interpellé sans succès les autorités sur la diminution du poids du sac de sucre du riz et de l’huile de palme. Les agents de la métrologie qu’on a interpellés à plusieurs reprises sur la situation, au lieu de chercher à régler le problème, se mettent à nous imposer à payer une taxe sur la balance d’un montant que nous jugeons illégal qui peut varier d’un milieu à un autre, d’une année à une autre », alerte l’union des boutiquiers.



Sur ce, le collectif demande à l’Etat du Sénégal d’intervenir car, explique-t-il, entre la baisse du poids des produits et les grossistes qui ne respectent pas les nouveaux prix, «on risque dans les jours à venir de ne plus trouver du sucre sur le marché ».

