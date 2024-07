Baisse généralisée des indicateurs clés de la BRVM ce 29 juillet 2024.

La valeur des transactions est ainsi passée de 1,411 milliard FCFA la veille à 1,114 milliard FCFA ce 29 juillet 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 13,139 milliards FCFA, passant de 8 902,541 milliards FCFA le vendredi 26 juillet à 8 889,402 milliards FCFA ce lundi 29 juillet 2024.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 23,714 milliards, se situant à 10 392,357 milliards FCFA contre 10 416,071 milliards FCFA la veille.



L ’indice BRVM composite s’est replié de 0,15% à 238,95 points contre 239,30 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,18% à 119,55 points contre 119,76 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en régression de 0,65% à 112,14 points contre 112,87 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,23% à 1 855 FCFA), BOA Sénégal (plus 6,93% à 4 395 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 3,21% à 2 250 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 2,38% à 7 300 FCFA) et Bernabé Côte d’Ivoire (plus 1,40% à 1 090 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Onatel Burkina Faso (moins 6,51% à 2 800 FCFA), ETI Togo (moins 5,88% à 16 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 3,93% à 2 200 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,67% à 525 FCFA) et Société Ivoirienne de Banque Côte d’Ivoire (moins 3,42% à 6 500 FCFA).

Oumar Nourou