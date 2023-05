Bakel : 3 Maliens arrêtés avec 200 bâtons d’explosifs et 80 détonateurs La gendarmerie de Bakel a intercepté trois ressortissants maliens avec un important arsenal explosif composé de deux cent bâtons d’explosifs et de 80 détonateurs et de 250 mètres de cordon détonant.

Les mis en cause ont été arrêtés, hier mardi, à Aroundou (Bakel) suite à une dénonciation anonyme. Les Maliens transportaient leur arsenal à bord de leurs motos.



Ils sont placés en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie de Bakel.



A rappeler qu’un groupe de 18 hommes «lourdement armés», ont été aperçus dans le Dande Mayo le jour de la Korité, et ils se seraient dispersés entre Ngano, Bow et Soringho, des hameaux situés le long de la rive du fleuve Sénégal, vers la frontière mauritanienne.



senenews.com

