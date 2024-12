Bakel : 49.000 enfants vaccinés contre la rougeole et la rubéole (Médecin)

Quarante neuf mille enfants du département de Bakel (est) ont été vaccinés contre la rougeole et la rubéole, durant la campagne de vaccination contre ces deux maladies, qui s’est déroulée du 2 au 11 décembre 2024.



« Après la campagne, on a un sentiment de satisfaction, parce qu’on nous avait demandé de vacciner presque 55.000 enfants. Au finish, on a vacciné 49.000 enfants », a déclaré Goumba Lô, médecin-chef du district sanitaire de Bakel.



Il s’entretenait avec des journalistes, à la suite d’une réunion d’évaluation de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, en présence de plusieurs infirmiers du département.



Selon Dr. Lô, l’objectif d’un taux de couverture vaccinal de 95%, a été atteint. Il a cependant relevé que certains enfants n’ont pas pu être vaccinés.



« Il n’y a pas eu de cas de refus et la population a adhéré », s’est-il réjoui.



« i[Nous remercions surtout le secteur de l’éducation. La plupart des enfants [09 mois à 14 ans] étaient dans les écoles. Les enseignants ont vraiment aidé les infirmiers à faire leur travail ]i», a salué Goumba Lô.



Depuis 2021, dit-il, aucun cas de rougeole n’a été enregistré dans le district sanitaire de Bakel.



Aps

