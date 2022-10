Bakel: Deux personnes tuées dans l'effondrement d’un balcon d’un immeuble

On n'a pas fini d'épiloguer sur la problématique des constructions avec l'effondrement de bâtiments ces derniers temps à Dakar et Kaolack, que le balcon d'un immeuble s'est écroulé ce mercredi 19 octobre au village de Sinthiou Dialiguel dans la commune de Bélé, département de Bakel, faisant un lourd bilan de deux morts dont une dame et un garçon de 02 ans.



Selon Seneweb c’est mercredi aux environs de 17 heures qu’un bruit assourdissant est venu rompre l’après-midi tranquille des populations du village de Sinthiou Dialiguel dans la commune de Bélé, département de Bakel où les gens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Et pour cause : le balcon d’un immeuble s’est écroulé sur une dame et un enfant de sexe masculin âgée de 2 ans qui ont perdu la vie sous les décombres. Alertés, les populations se sont rendues sur les lieux pour extraire les corps sans vie des victimes, conduits au centre de santé de Kidira. La gendarmerie de Kidira qui a procédé au constat a ouvert une enquête pour déterminer les véritables circonstances de ce drame occasionné par l’effondrement du balcon.