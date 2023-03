Bakel : La Fondation Sonatel offre une maternité d’un coût de 300 millions FCfa

Animée par la volonté de contribuer à l’amélioration de la santé de la mère et de l’enfant, le document rapporte que la Fondation Sonatel s’est inscrite depuis plusieurs années dans une dynamique de relèvement de plateau médical des structures réservées à cette cible.



Ainsi, dit le communiqué, la vétusté des locaux et l’insuffisance en équipements de l’ancienne maternité de Bakel, ont motivé le choix de construire une nouvelle plus moderne et mieux équipée. Cela, explique-t-il, avec l’objectif d’assurer une meilleure prise en charge aux populations de la commune, du département (localités de Kidira, Kanel, etc.) et même de pays limitrophes.



La réalisation de cette nouvelle maternité a mobilisé un budget de 300 millions de FCFA et a permis de construire et d’équiper l’essentiel de ses compartiments à savoir une salle de travail, une salle d’accouchement, deux salles suite de couches simples, une salle suite de couches pathologique.



La fondation a également construit une salle post-opératoire, une salle échographie, une crèche, une salle de garde, une salle des constantes, une pharmacie, 2 halls d’attente, des salles d’eau, un magasin, une buanderie, un réfectoire, des bureaux pour le gynécologue et les sage-femmes. Dans le souci d’assurer la mise aux normes sanitaires de la structure, la Fondation Sonatel a, en plus de la construction, entièrement équipé et modernisé le plateau médical de la maternité en matériel médical et de bureaux.



La construction de cette maternité à Bakel est une concrétisation des ambitions développées par la Fondation Sonatel dans le cadre de son mécénat axé sur la Santé avec son volet prioritaire consacré à la santé maternelle et infanto-juvénile. L’objectif étant d’appuyer les efforts du Ministère de la Santé et de l’Action Solidaire dans ce secteur en favorisant l’accessibilité des soins de santé de qualité à tous, notamment les populations les plus démunies.



Ainsi, le communiqué souligne qu’après les villages de Sarème, Tchitcatt Wolof, Sob 2, Mbakhna et Sébikotane, tous dotés de structures de santé modernes, la construction de cette nouvelle maternité de Bakel vient conforter l’ambition de la Fondation d’aider les populations en situation difficile. A travers son engagement, elle œuvre pour leur bien-être en facilitant notamment leurs accès aux besoins de première nécessité.



