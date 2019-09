Bakel: Le maire Cheikhna Camara craint une insécurité alimentaire

Après les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers temps dans le département de Bakel, le maire de Ballou, Cheikhna Camara réclame un plan d'urgence pour les différentes localités qui ont été impactées par les eaux. Car selon l'édile, beaucoup de familles ont vu leurs réserves emportées par les eaux. Et des cultures ont été aussi dévastées par les inondations, même s'il salut les efforts menés sur le terrain par l'adjoint au préfet de Bakel, Mbacké Thiam et ses services pour assister les populations.



Les villages les plus touchés par ces inondations sont Kounghany, Golmy, Yaféra, Aroundou, Ballou.



