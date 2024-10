Bakel : Un Plan annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye pour atténuer la souffrance des sinistrés A Bakel où il est en visite dans les zones inondées, le Chef Bassirou Diomaye Faye exprime la solidarité nationale face aux difficultés des populations touchées Le chef de l’État sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, s’est exprimé pour apporter son soutien aux populations affectées par une situation difficile dans une région du pays. Il a affirmé que cette solidarité s’exprime au nom de sa personne, du gouvernement et de la nation tout entière.

« Nous sommes venus apporter notre solidarité personnelle, celle du gouvernement, et celle de la nation. Nous voulons dire aux victimes que nous sommes à leurs côtés. Nous pensons à eux et nous agissons pour leur apporter le réconfort nécessaire à tous les niveaux », a-t-il déclaré.



Malgré la gravité de la situation, Bassirou Diomaye Faye a salué la réactivité du gouvernement, qui a rapidement mobilisé les autorités compétentes. Le ministre de l'Intérieur, accompagné du ministre de la Famille et des Solidarités, s’est rendu sur place pour superviser les interventions.



Les forces de défense et de sécurité ont également été mises en avant pour leur efficacité. « Elles ont réussi, en un temps record, à installer un hôpital militaire de niveau 1, permettant de soigner les populations jusque dans les villages difficiles d'accès », a-t-il souligné, mentionnant aussi l’utilisation de pirogues pour accéder aux zones les plus enclavées.



Le président a évoqué l’accompagnement des familles, certaines ayant choisi de rester chez elles malgré la situation, tandis que d'autres ont été relogées temporairement.

En outre, il a rassuré les populations touchées sur la pérennité du soutien de l’État : « Où que vous soyez sur le territoire, le gouvernement est à vos côtés avec une solidarité renforcée chaque jour pour vous apporter le soutien nécessaire. »



Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l'importance de ne pas se limiter à la gestion immédiate de cette crise. « J'ai donné instruction au Premier ministre et aux ministères concernés de réfléchir à un plan de médiation afin de trouver des solutions définitives à ces difficultés », a-t-il précisé.



Le chef de l'État s'est dit satisfait de la coordination entre les autorités déconcentrées, les forces de sécurité et les acteurs sociaux, qui ont su conjuguer leurs efforts pour soulager les populations en détresse.



Je vous propose de suivre l’intégralité de cette déclaration de Bassirou Diomaye Diakhar Faye au micro de Moussa Oumar Gueye Leral TV Tambacounda



