"Balance ton miso”: Des célébrités françaises apportent leur soutien à Brigitte Macron

Face aux nombreuses remarques misogynes que subit Brigitte Macron, sa fille Tiphaine Auzière lance le mouvement "Balance ton miso".

"Balance ton miso”. Trop c’est trop pour Tiphaine Auzière, la fille de Brigitte Macron. Face aux nombreuses critiques et moqueries que subit la première dame sur son physique, l’avocate lance le mouvement" Balance ton miso”.



“Nous sommes en 2019 et des responsables politiques ciblent une femme publique sur son physique”, lance la fille de Brigitte Macron dans une vidéo partagée sur Twitter, ce vendredi 6 septembre. "Réveillons-nous !". "Tous ensemble et dès demain, réagissons. Investissons-nous dans nos familles, dans nos entreprises et dans les urnes, pour que tous ensemble, on #balancetonmiso".

Très vite, de nombreux internautes à travers le monde se sont mobilisés et ont apporté leur soutien à Tiphaine Auzière. Parmi elles, Karine Ferri ou encore Rachel Legrain Trapani ont pris la pose avec la pancarte “#BalanceTonMiso”.



Sans les citer, la jeune femme de 35 ans pointe du doigt le comportement des hommes politiques brésiliens qui n’ont eu de cesse d’attaquer Brigitte Macron sur son âge ou encore son physique. Lors d’un repas d’affaires, le ministre brésilien de l’Économie, Paulo Guedes, a jugé bon de qualifier Brigitte Macron de “vraiment moche". Quelques jours du plus tôt, l’ambassadeur du tourisme au Brésil, Renzo Gracie, a suggéré d’étouffer le chef de l’État avant de lancer : “Le fait qu’il couche avec un dragon ne fait pas de lui un expert en incendie, elle est moche”. Enfin, lors du G7, c’est le Président brésilien qui s’en était pris à l’épouse du chef de l’État français, rebondissant sur un tweet qui comparait Brigitte Macron à la première dame brésilienne avec comme commentaire la mention suivante : “Vous comprenez maintenant pourquoi Macron persécute Bolsonaro ? C’est la jalousie”. Bolsonaro avait alors répondu : “N’humilie pas le type – MDR”.



Mais il n'y a pas que Tiphaine Auzière qui a dénoncé ce comportement puisque même Jean-Luc Mélanchon, farouche opposant à Emmanuel Macron, a fustigé la "grossièreté" des dirigeants brésiliens. Sur Twitter, Valérie Trierweiler a elle aussi poussé un coup de gueule en qualifiant le président brésilien de “pignouf”. De son côté, Nicolas Sarkozy a déploré son manque d’élégance : “Être discourtois n’est jamais une bonne solution et il a eu tort”.



