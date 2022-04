Baldé aux Jeunes de l'UCS : «On se fera respecter dans la mouvance présidentielle, sinon nous prendrons nos responsabilités» Le président de l’Union centriste du Sénégal (Ucs) ne veut plus se contenter de la position qu’il occupe au sein de la mouvance présidentielle. Preuve qu’il compte réclamer ce qui lui revient de droit, à la mesure de son poids politique, il a exhorté ses militants à se tenir prêts et à rester à son écoute pour la suite. L’Ucs, a dit Abdoulaye Baldé, se fera respecter dans la mouvance présidentielle, sinon elle prendra ses responsabilités. Aldé a aussi exhorté ses jeunes à être plus actifs sur les réseaux sociaux, àoccuper les plateaux de télévision, les radios pour pouvoir s’imposer. L’ancien maire de Ziguinchor et président de l’Ucs s’exprimait lors d’un «ndogu débat» avec sa jeunesse, samedi passé.



Rédigé par leral.net le Lundi 25 Avril 2022 à 14:35 | | 0 commentaire(s)|

Longtemps emmuré dans le silence, le président des centristes du Sénégal est sorti de sa réserve. Abdoulaye Baldé invite les jeunesses de son parti à occuper les réseaux sociaux, les cadres et les femmes à occuper les plateaux télés. «Je vous demande d’être actifs dans les réseaux sociaux ; occupez les plateaux de télévision, les radios pour pouvoir vous imposer dans l’échiquier politique du pays, le tout dans la discipline, la courtoisie et le sens élevé de responsabilité. Le président de la République va vous recevoir. Ce jour, ayez le courage de lui dire vos difficultés et montrez-lui que vous êtes présents lorsqu’il recevra la jeunesse de la mouvance présidentielle. Tous ceux qui occupent les médias, nous sommes plus nombreux qu’eux et plus représentatifs qu’eux, plus puissants qu’eux, plus ‘’xam xam’’ qu’eux. Nous avons l’expertise, l’expérience, le savoir-faire, malheureusement, nous nous terrons pour laisser la place aux tonneaux vides qui nous tympanisent dans les médias», lance l’ancien maire de Ziguinchor depuis le Cices à l’occasion du «ndogu débat» organisé par la jeunesse centriste.





Abdoulaye Baldé a aussi fustigé la place donnée à son parti dans le Benno. Ainsi, s’adressant à sa jeunesse, Baldé l’invite à s’imposer dans la mouvance. Selon lui, l’Ucs est un grand parti et ses responsables doivent occuper des postes de responsabilités dans l’appareil de l’Etat.«Les combats futurs se feront avec vous la jeunesse. Pas dans la rue, pas en cassant des édifices, pas en détruisant notre nation, mais plutôt en la bâtissant avec vos idées et vos savoirs. Il faut que vous vous battiez pour trouver votre place au niveau de la mouvance présidentielle. Désormais, les cadres, les jeunes, les femmes puissent compter au niveau de la mouvance présidentielle. Sinon, nous prendrons nos responsabilités. Il faut que notre compagnonnage avec la mouvance soit récompensé à la dimension de notre représentativité», lance Abdoulaye Baldé.



«N’eût été l’opposition de certains compatriotes, j’allais occuper le poste de vice-président de l’internationale des centristes en Afrique»



Baldé a aussi fait une révélation de taille. Selon lui,des compatriotes l’ont privé du poste de vice-président des centristes en Afrique. Sans citer de nom, Abdoulaye Baldé dénonce. «Lors de la dernière assemblée générale de l’Union des centristes de l’Afrique, n’eût été l’opposition de certains compatriotes sénégalais, j’allais occuper le poste de vice-président de l’internationale des centristes en Afrique. Ce qui signifie que nous sommes dynamiques au Sénégal mais aussi respectés sur l’international. Nous avons un parti grand, respectable et désormais il se fera respecter dans la mouvance présidentielle, sinon nous prendrons nos responsabilités», lance Abdoulaye Baldé.



Avec "LES ECHOS"

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook