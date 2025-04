Balla Dièye réélu secrétaire général de l’Union africaine de Taekwondo

Figure emblématique du taekwondo sénégalais et africain, Balla Dièye vient d’être reconduit au poste de secrétaire général de l’Union africaine de Taekwondo (A.T.U.), selon des informations de "Wiwsport".



Depuis sa retraite sportive, Balla Dièye ne cesse de s’impliquer pour faire avancer le taekwondo. Élu président de la Fédération sénégalaise en 2018, il s’est rapidement imposé comme un acteur incontournable du sport africain. Entre-temps, il a également été nommé directeur sportif des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, un autre signe fort de sa stature et de sa crédibilité au plus haut niveau.



Déjà nommé à ce poste en 2021 par le président de l’A.T.U., le Nigérien Idé Issaka – également vice-président de la Confédération mondiale de Taekwondo – l’ancien champion d’Afrique et du Sénégal poursuit son ascension dans les instances sportives internationales. Sa réélection intervient dans un contexte marqué par une volonté d’unification et de professionnalisation du taekwondo, à l’échelle du continent.



L’Union africaine de Taekwondo, qui regroupe les fédérations nationales du continent, a pour mission de structurer, promouvoir et faire rayonner le taekwondo en Afrique. Le rôle de Balla Dièye, au cœur de cette dynamique, sera plus que jamais stratégique, à l’approche des JOJ organisés pour la première fois sur le sol africain.





