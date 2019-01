Balla Gaye 2: « Modou Lô a été perdu par son courage »

« J’avoue que ça a été un combat très dur à préparer. Mon adversaire et moi, nous nous sommes préparés sérieusement », lance Balla Gaye 2, hier, lors du dernier face-à-face avec Modou Lô pour le compte de leur combat âprement disputé le dimanche 13 janviers dernier. De l’avis du fils de Double Less, il n’a jamais connu une préparation aussi intense pendant les 3 mois qu’il a passés à l’Inseps de Paris.



Il avoue également que Modou Lô a bien travaillé pour gagner ce combat. « Mais Dieu a voulu que ce soit moi le vainqueur. Mais, je veux témoigner que Modou Lô est un grand champion, un lutteur très courageux », affirme l’ancien roi des arènes.



« Au coup d’envoi, je voulais l’attaquer directement pour la bagarre, mais quand j’ai pensé aux consignes, j’ai mis la pédale douce. Par la suite, les coups se sont déclenchés dans une bagarre sans merci. Dans ce scénario, je ne pouvais pas éviter d’encaisser le direct du gauche de Modou Lô. Personne ne peut éviter son direct du gauche. Je vous le promets », explique Balla Gaye 2, tout en encourageant le Roc des Parcelles assainies.



« Modou Lô a lutté avec des poids lourds jusqu’à arriver à ce niveau. Ce n’est pas donné à n’importe qui. Modou Lô a été perdu par son courage », a conclu Balla Gaye 2.















L’Observateur

