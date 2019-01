Balla Gaye 2-Modou Lô : voici les chiffres astronomiques récoltés par le Pay-per-view

Rédigé par leral.net le Mardi 29 Janvier 2019 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Le combat entre Modou Lô et Balla Gaye 2 a battu des records d’affluence. Bien que ce ne soit que la deuxième utilisation du Pay-per-view, qui consiste à acheter un code pour regarder le combat sur son téléphone, plus de 100 millions de chiffres d’affaire ont été générés par cette nouvelle formule, assure Ibrahima Faye, le directeur de Buzz Pro.



Ceux qui ont acheté un code sans pouvoir regarder le combat, ont été dédommagés à hauteur de 16 millions de Fcfa, renseigne l’Observateur.



Egalement, pour parer à d’éventuels dysfonctionnements, les organisateurs ont arrêté la vente des codes alors qu’il y avait près de 1000 transactions par minute. Ce qui représente un manque à gagner de 100 millions FCfa.



Ce combat a aussi battu le record d’audience. Entre 16h et 21h de l’après-midi du 13 janvier 2019, 724 flux de piratage ont été détectés et près de 2 millions de personnes bloquées sur les flux piratés.



De plus, Ibrahima Faye fait savoir qu’au niveau de la diaspora, ils étaient plus de 7000 à se connecter pour suivre Modou Lô-Balla Gaye 2.











Senenews

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos