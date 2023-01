Balla Gaye 2 console ses proches: "Croyez en Dieu, quand je gagnais, je rendais triste aussi l'autre camp" C'est un Balla Gaye 2, grand perdant et sportif dans l'âme qui a tenu tant bien que mal à recevoir l'équipe de Leral, malgré un renvoi ultérieur pour cause de contrat pas encore fini avec le promoteur. Cependant, il assure qu'il se porte bien et incite ses proches à être croyants car tout ce qui lui arrive est du ressort de Dieu. "Quand je gagnais, je rendais triste aussi l'autre camp"

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Janvier 2023 à 05:07 | | 0 commentaire(s)|

C’est aux environs de 14h, ce lundi que Balla Gaye 2, qui était sorti, nous trouve à son domicile, à Golf Sud. Téléphone scotché à l’oreille, visiblement éprouvé par les événements de la veille, nous salue de manière très respectueuse et courtoise.



Le reporter de Leral, Pape Maguatte Ba a échangé avec le lutteur à propos de sa défaite devant Boy Niang. Déclinant poliment la réponse, il assure cependant qu'il se porte très bien te rend grâce à Allah SWT.



L’ancien roi des arènes aen profité pour échanger avec quelques amis devant sa maison en leur demandant de se remettre à Allah qui a donné la victoire à son adversaire et en leur rappelant ses victoires.



Sous contrat avec le promoteur Makane Mbengue, Balla Gaye 2 donne rendez vous prochainement pour revenir en large sur ce combat.

