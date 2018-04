Balla Gaye 2 versus Modou Lô démarché par deux promoteurs : Le choc de tous les dangers plébiscité

Ces derniers jours, le potentiel combat revanche entre Balla Gaye 2 et Modou Lô nourrit les passions et les commentaires. Ce remake est vraiment plébiscité par les acteurs.



Les promoteurs voulaient ce combat. Seulement, Modou Lô estimait que Balla Gaye 2 était au fond du trou. Maintenant que le frère de Sa Thiès a renoué avec le succès en dominant Gris Bordeaux, ce duel est plus que jamais au-devant de l’actualité.



Selon certaines informations, deux promoteurs tenteraient de démarcher ce combat. Déjà, Modou Lô dispose d’un contrat avec le promoteur Pape Thialis Faye. Luc Nicolaï serait aussi tenté de décrocher ce sublime combat comme il l’avait fait en 2010.



