Balla Gaye 2 vs Gris Bordeaux - Le "weur ndombo" de Luc Nicolaï à Gaston Mbengue Le combat revanche entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux, pas acté, mais soulève un lot de polémiques. En effet, Gris Bordeaux dit qu'il ne veut pas de Gaston Mbengue, malgré l'argent encaissé. De l'autre côté, un autre promoteur entre dans la danse, souligne Sunu Lamb.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Septembre 2020 à 08:09

A en croire le quotidien sportif de la lutte, Luc Nicolaï veut mettre tout le monde d'accord en s'appropriant le combat revanche entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux.



Pour rappel, Gris Bordeaux, après avoir encaissé dix (10) millions de francs CFA du promoteur Gaston Mbengue n'a pas voulu donner suite aux démarches.



Ce que n'a pas apprécié le promoteur lui exhortant à honorer sa parole ou rendre simplement l'argent encaissé. Si Gaston Mbengue avait ouvertement accusé le Groupe Futurs Médias, il n'avait pas vu venir le "weur ndombo" de Luc Nicolaï, redoutable en affaires et payeur de "bons cachets".



Le verdict est dans le "cumikaay" de Balla Gaye 2.



