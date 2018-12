Balla Gaye 2 vs Modou Lô : Le lieu du combat enfin connu ! (vidéo) Le promoteur de lutte Gaston Mbengue vient de faire une déclaration de dernière minute. Le combat Balla Gaye 2 vs Modou Lô tant attendu, n’aura pas lieu à l’arène nationale mais plutôt au stade Léopold Sédar Senghor. Il l’a fait savoir à l'occasion du face-à-face tenu ce mardi au Monument de la Renaissance.





Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 07:51 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos