Balla Gaye 2 vs Modou Lô : Parti en France, Ama Baldé vole au secours du Lion de Guédiawaye Ama Baldé a pris les airs, mardi dernier, pour aller prêter main forte à son « grand frère », Balla Gaye 2. Celui-ci prépare activement, à l’INSEPS de Paris, son combat du 1er janvier 2019 contre Modou Lô.

Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Novembre 2018 à 14:48 | | 0 commentaire(s)|

Modou Lô est en regroupement fermé à Barcelone. Le Roc des Parcelles Assainies y est avec ses partenaires du mouvement « 100% Parcelles »: Yékini Jr, Franc, Gora Sock, Laye Pythagore et Papa Sow.



Balla Gaye 2 a aussi un soutien de taille : Ama Baldé. Ce dernier s’est envolé pour Paris, depuis mardi. C’est ce qu’a laissé entendre le frère de « Seuleu Bou Ndaw », Jules Baldé. « Effectivement, Ama Baldé est parti en France pour retrouver sa petite famille. Parce que son fils et son épouse sont à Paris depuis plusieurs mois ». Parlant des raisons du départ de Ama Baldé, le grand frère poursuit: « Mais Balla Gaye 2 est son grand-frère. C’est donc normal qu’il lui prête main-forte, en vue de son prochain combat contre Modou Lô. Même si cela n’est pas principalement le but de son voyage en France ».



L’entourage du Lion de Guédiawaye se réjouit tout de même qu’Ama Baldé se déplace pour aller seconder Balla Gaye 2. Celui-ci est en train d’abattre un travail de titan avec les techniciens de l’INSEPS de Paris. Ce, afin de retrouver son bel état physique histoire d’être prêt face à Modou Lô.











SunuLamb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook