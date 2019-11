Ballon d'Or 2019 : Jürgen Klopp écarte Sadio Mané et vote pour Messi ou Van Dijk

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Novembre 2019 à 15:15

Alors que des spécialistes du football et l’écrasante majorité des sénégalais s’accordent sur Sadio Mané comme grand favoris pour le ballon d’or 2019, l’entraineur de celui-ci pense le contraire. Jürgen Klopp, estime que le Ballon d'Or France Football 2019 devrait revenir à Lionel Messi ou Virgil Van Dijk et non au Sénégalais. « Si vous donnez le Ballon d'Or au meilleur joueur de cette génération, donnez-le toujours à Lionel Messi. Si on le donne au meilleur joueur de la saison dernière, c'est Virgil Van Dijk. Je ne sais pas exactement comment cela fonctionnera, mais c'est ainsi que je vois les choses. Nous verrons bien », lâche-t-il dans une vidéo diffusée par la presse sportive.



