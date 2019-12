Ballon d’Or: Drogba prend un selfie avec Mbappé pour payer une «dette» vieille de 10 ans En 2009, après la demi-finale de Ligue des champions entre Chelsea et Barcelone, l’Ivoirien avait refusé de prendre une photo avec un Mbappé encore enfant.



Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2019 à 11:16 | | 0 commentaire(s)|

Didier Drogba avait une « dette » à payer vieille de dix ans. Maître de cérémonie du Ballon d'Or 2019 ce lundi, l'Ivoirien a profité de cette soirée rassemblant les meilleurs footballeurs de la planète pour prendre un selfie de luxe sur scène au côté de Kylian Mbappé et de la journaliste Sandy Heribert.



Pour retracer l'histoire de cette photo, il faut remonter à un soir de mai 2009 et à la demi-finale retour de Ligue des champions entre Chelsea et Barcelone. Un match marqué par de nombreuses décisions arbitrales qui ont suscité la fureur des Londoniens. La colère de Didier Drogba après le coup de sifflet final est restée dans les mémoires. « It's a fucking disgrace » (« C'est une putain de honte », avait-il lancé face caméra.



Messi et Griezmann sur la photo



Kylian Mbappé se rappelle aussi très bien de cette soirée pour de bonnes raisons.



« J'avais promis à un ami de faire une photo avec un petit garçon de 10 ans après le match », a raconté Didier Drogba pendant la cérémonie. « Je suis vite parti après le match et j'ai refusé de prendre la photo. Il y a quelque temps, j'ai appris que ce garçon c'était toi, Kylian. Ce soir, c'est aussi mon moment, j'ai décidé de payer ma dette devant le monde entier. »



Avant de prendre la photo rappelant le fameux selfie pris pendant les Oscars en 2014, Drogba a demandé à tout le public du théâtre du Châtelet de se lever. L'arrière-plan est flou, mais on reconnaît tout de même Lionel Messi, lauréat pour la sixième fois du trophée, Antoine Griezmann, Virgil Van Dijk et Ada Hegerberg, Ballon d'Or féminin l'année dernière.









leparisien.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos