Ballon d’Or: France Football aurait organisé un shooting avec Sadio Mané Dans exactement 09 jours, le vainqueur du Ballon d’Or 2019 sera révélé au monde entier. Si le nom de l’heureux élu n’a toujours pas fuité, la décision finale se rapproche un peu plus au fil des jours. Et un indice de taille vient de tomber.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Novembre 2019 à 07:22 | | 0 commentaire(s)|

France Football a programmé un shooting avec un des favoris. Si cette information ne révèle rien sur le verdict final, c’est à prendre avec des pincettes.

Selon Canal plus, un shooting photo a été organisé à Liverpool en présence de Sadio Mané et d’une délégation France Football.

Source Senego



