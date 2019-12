Ballon d’Or Jour-j : L’excuse de Cristiano Ronaldo pour son absence à la cérémonie

La cérémonie du Ballon d’Or 2019 aura lieu ce soir. Si le nom du vainqueur n’est pas encore officiel, il semblerait que tous les nominés ne seront pas présent lors de l’attribution du fameux trophée. Ce serait le cas de Cristiano Ronaldo comme le rapporte Goal.



Le Portugais ne devrait pas être le grand gagnant. Il semblerait que ce dernier va rester du côté de Milan où l’attend le trophée de meilleur joueur de la Serie A 2018-2019. Pour rappel, CR7 n’était pas présent non plus l’année dernière qui a vu le sacre de Luka Modric.

