Ballon d'Or : Le vote hallucinant du journaliste de la République centrafricaine ​Quelques minutes après le sacre de Luka Modric, France Football a dévoilé les votes des journalistes du monde entier qui étaient appelés à choisir cinq joueurs. Et parmi ces votes, certains ont beaucoup surpris.





Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Décembre 2018 à 16:25 | | 0 commentaire(s)|

En effet, les votes de trois journalistes ont particulièrement fait parler sur les réseaux sociaux. D'abord celui de la République centrafricaine qui a ainsi voté dans l'ordre pour : Benzema, Neymar, Salah, Ronaldo et Mandzukic. Un vote étonnant tout comme celui du Kirghizistan qui a voté pour Courtois, Salah, Modric, Mbappé et Ronaldo ou encore celui du Saint-Kitts-et-Nevis, qui a voté Neymar, Ramos, Suarez, Alisson et Agüero...





