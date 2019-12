Ballon d’Or: Messi insulté par des fans en colère qui crient le nom de Sadio Mané (vidéo) Le 02 décembre dernier, l’international argentin Lionel Messi a reçu son son sixième Ballon d’Or. Une récompense qui n’est pas appréciée par plusieurs fans. Le sacre de Lionel Messi a été d’abord contesté par plusieurs grands noms et acteurs du monde du football.





Rédigé par leral.net le Lundi 9 Décembre 2019 à 10:58

Pour ces derniers, Sadio Mané mérite bel et bien le ballon d’Or 2019 par rapport à Lionel Messi au regard de ses performances individuelles et collectives durant la saison 2018-2019. L’on se souvient que l’attaquant sénégalais a été co-meilleur butteur de premier league, vainqueur de la Ligue des Champions après avoir éliminé le Barça de Messi en demi-finale, vice champion d’Afrique à la dernière CAN égyptienne, etc.



Pour Lionel Messi, c’est dommage que Sadio Mané ait terminé quatrième au classement du ballon d’Or 2019 : “ C’est dommage de voir Mané terminer à la quatrième place ”, a-t-il déclaré Messi au micro de Canal + avant de poursuivre :“ Mais je pense qu’il y a eu beaucoup de grands joueurs cette année. C’est pourquoi il était difficile de choisir un joueur en particulier. Mais j’ai choisi Sadio Mané parce que c’est un joueur que j’aime bien. ”



Même chez les fans, plusieurs voix s’élèvent partout dans le monde pour dénoncer la place occupée par Sadio Mané. Plusieurs d’entre eux sont allés même plus loin dans leur colère, en traitant l’attaquant argentin du FC Barcelone de voleur tout juste après qu’il a remporté son 6e Ballon d’or.



Comme on peut le voir sur la vidéo, Lionel Messi le Ballon d’or 2019 était sorti quelques minutes après la fin de la cérémonie. Malheureusement, l’Argentin n’a pas reçu l’accueil qu’il aurait souhaité auprès des fans. Ces derniers ont plutôt scandé le nom de Sadio Mané, traitant le joueur du FC Barcelone et les organisateurs de ce trophée, de voleurs. « C’est pour Sadio Mané, vous êtes des voleurs », criaient-ils.





