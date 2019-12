Ballon d'Or : "Si Sadio s'appelait Maninho…"

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019

Le commentateur de Canal+ Stéphane Guy lâche une vanne dans la course au Ballon d'Or qui sera décerné aujourd'hui. " Si Sadio Mané s'appelait Maninho, qu'il était Brésilien, la question sur le ballon d'Or ne se poserait pas du tout ", a-t-il déclaré dans un entretien accordé à "Record".



Le journaliste dit aussi n'avoir jamais compris que Samuel Eto'o n'ait jamais été sacré meilleur joueur du monde. " Il était un joueur exceptionnel comme l'est Sadio Mané ."

