Ballon d'Or africain: Sadio Mané attendu ce lundi soir en Egypte

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Janvier 2020 à 09:23 | | 0 commentaire(s)|

Sadio Mané sera en Egypte ce lundi à 19h00 (locale) par Jet privé et sera accompagné d’une délégation composée de 11 personnes parmi lesquelles 2 gardes du corps, un médecin et un préparateur physique, informe 13Football.



La cérémonie de remise du trophée du meilleur joueur africain de l’année 2019 est prévue demain mardi 7 janvier 2020 avec le sacre de Sadio Mané attendu par tout le peuple sénégalais.

