Ballon d’or 2017 – Salah, Mané et Aubameyang - Qui succèdera à Riyad Mahrez ? Le vainqueur du ballon d’or Africain 2017 sera connu ce soir à 19h à Accra, la capitale du Ghana. Qui de l’Egyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais Pierre Emerick Aubameyang succédera à Riyad Mahrez, Ballon d’or 2016. L’Egyptien est plus que jamais le favori pour remporter ce palme Africain.

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Janvier 2018 à 10:18 | | 0 commentaire(s)|

Mohamed Salah est le favori du Ballon d’or 2017. Il réalise en ce moment des performances de haute volée avec Liverpool. Contrairement à Sadio Mané, qui connait un passage à vide ces dernières semaines, au point d’être relégué sur le banc. Sur ce, il était l’artisan de la qualification de son pays pour la Coupe du monde Russie 2018. En quelque sorte, il a été beaucoup plus décisif que ses concurrents directs.



Le Sénégalais Sadio Mané poussé sur le banc, ne doit pas être trop loin de son partenaire Salah, qui est aujourd’hui son adversaire pour la cérémonie du ballon d’or. Sadio est dans un trou ces derniers semaines mais il n’a pas dit son dernier mot. Sans oublier qu’il est aussi l’un des artisans de la qualification de l’équipe national du Sénégal pour la Coupe du monde en juin prochain.



L’entraineur de Liverpool Jorgen Klop semble avoir déjà choisi son vainqueur, en mettant Sadio Mané sur le banc ces dernières semaines au détriment de l’Egyptien Salah, qui porte aujourd’hui son club au toit du monde.



Probablement, le Gabonais va occuper la 3e place du podium. Au vu de ses performances en 2017, avec son club de Dortmund en Allemagne et la non-qualification de son équipe nationale en Coupe du monde.









Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook