Ballon d’or 2019 : Diomansy Kamara crie déjà au scandale

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019

Ce lundi 2 décembre, sera dévoilé le vainqueur du Ballon d’or 2019. Mais bien avant que le vainqueur soit connu de manière officielle, l’ancien joueur du Sénégal, Diomansy Kamara, crie au scandale.



« Messi est donné gagnant, il est incontestable et incontesté, c’est un extraterrestre, mais l’Ovni Sadio était sur sa planète cette saison. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière fois que l’Afrique sera lésée, mais on ne s’habituera jamais, ni hier, ni aujourd’hui, ni demain. Tant que notre voix portera, nous porterons le combat, notre jeunesse le mérite. Personnellement je ne participerai pas à cette mascarade. Le football n’est pas une science exacte mais nous avons aussi des yeux pour voir et analyser objectivement », dit-il.



« Verdict du Ballon d’Or dans 24 h. Nous avons donné notre avis, débattu, voulu faire entendre qui veut bien l’entendre que Sadio Mané méritait ce ballon d’or 2019. Comme avant lui, ses grands frères, Samuel Etoo ou Didier Drogba pour ne citer qu’eux. Au passage, ce sera ce dernier qui sera chargé de récompenser le gagnant. Le symbole aurait été immense pour tout le Continent Africain.



Cela aurait en quelque sorte remis les pendules à l’heure. Mais l’Europe n’est pas prête, nous n’avons pas le même fuseau horaire et dans leurs inconscients, nous ne sommes pas capables de gagner ce genre de trophée », poursuit l’ancienne gloire des Lions, très en colère.





