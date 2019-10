Ballon d’or 2019 : El Hadji Diouf désigne Messi, Van Djik et Sadio Mané pour le podium L’attaquant sénégalais Sadio Mané fera partie du podium du Ballon d’or 2019, avec son partenaire en club Van Djik et la star du FC Barcelone Lionel Messi, a pronostiqué l’ancien attaquant du Sénégal El Hadj Diouf, interrogé jeudi par le quotidien français Le Parisien.

Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Octobre 2019 à 14:49

"Pour moi, ce serait (Lionel) Messi, (Virgil) Van Djik et (Sadio) Mané du fait du championnat où ils évoluent", a déclaré l’ancien capitaine des Lions, interrogé par le quotidien français sur les chances de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, de gagner le Ballon d’or.



Selon El Hadj Diouf, qui ne placerait pas l’attaquant français sur le podium, estime que "Sadio Mané a fait une meilleure année [...]’’ que Mbappé.



Sadio Mané "mérite plus le Ballon d’or d’un point de vue personnel et collectif", insiste l’ancien attaquant de Liverpool, double Ballon d’or africain 2001 et 2002.



Il estime que Kylian Mbappé, auteur mardi d’un triplé contre Bruges en Ligue des champions, doit s’expatrier pour espérer gagner le Ballon d’or.



"On ne peut pas comparer le championnat de France et le championnat anglais. Il y a plus d’efforts à fournir en Premier League", a-t-il par ailleurs ajouté.



El Hadj Diouf a relativisé la performance de l’attaquant du PSG contre Bruges. Il a ainsi rappelé qu’il était en partie responsable de l’élimination de son équipe en huitième de finale de la LDC par Manchester United, l’année dernière.



"Il avait le 3-ème but à Manchester au bout du pied. Je sais que c’est un gamin mais je ne le considère pas comme ça par rapport à son statut et à l’argent qu’il gagne", a-t-il expliqué.



APS



