Ballon d’or européen 2019: Sadio Mané, seul africain parmi les 5 prétendants Cette année, la concurrence sera rude pour déterminer qui va gagner le Ballon d’Or. Récompense individuelle, le Ballon d’Or a échappé à Messi et Ronaldo pour la première fois l’année dernière, depuis 2007.En effet, le Croate Luka Modrić s’en est emparé grâce à la Ligue des Champions remporté avec le Real et un très beau parcours réalisé avec la Croatie en Coupe du Monde (finale perdue contre la France). Cette année, la récompense peut-elle de nouveau glisser entre les mains des deux monstres du foot ? En tout cas, une chose est sûre ! Sadio Mané, seul africain parmi les cinq prétendants, est bien parti pour être le deuxième africain à remporter cette distinction individuelle. Voici notre top 5 !





5 – Sadio Mané



Tout dépendra de la finale de la CAN, mais si le Sénégal l’emporte, on pourra clairement considérer ​Sadio Mané comme une partie intégrante du Top 5 au Ballon d’or. Excellent cette saison avec Liverpool (le meilleur du trio d’attaque) et avec une Ligue des Champions à la clé, Mané réalise une des plus belles saisons de sa carrière. Une victoire avec le Sénégal lui permettrait de sérieusement aspirer à une belle place au classement du Ballon d’or, et viser un podium, voire plus.

4 – Cristiano Ronaldo



Le Portugais s’est très bien adapté à la Serie A avec 21 buts inscrits. Avec également un triplé retentissant face à l’Atletico de Madrid en 1/8ème de finale de LDC, ​Ronaldo a totalement gagné le coeur des supporters bianconeri. Avec la ​Juve, il a remporté la Serie A et s’est hissé en quart de finale de la Ligue des Champions face à l’Ajax. Il a également remporté la Ligue des Nations avec le Portugal, faisant de lui un prétendant sérieux au Ballon d’or.





3 – Alisson Becker





Lui aussi peut jouer crânement sa chance pour le Ballon d’Or. Le portier des Reds a été impressionnant toute la saison et Liverpool peut clairement le remercier pour les différentes parades décisives qu’il a effectué (face à Naples, Barcelone et Tottenham en LDC).



Il a encaissé seulement 22 buts en ​Premier League cette saison pour 20 clean sheets. Il a ensuite gagné la Copa America avec le Brésil en n’encaissant qu’un but en finale face au Pérou. Il a été élu 3 fois meilleur gardien (en LDC, en Premier League et en Copa America). Démentiel!



2 – Lionel Messi



​Lionel Messi aurait pu être élu Ballon d’Or à l’unanimité, mais sa fin de saison en club et sélection le desservent. Avec le ​Barca, la Remontada subie face à Liverpool est très mal passée, puis l’échec en finale de Coupe du Roi face à Séville, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase en Catalogne.



Plus récemment avec l’Argentine, Leo Messi a créé la polémique avec ses déclarations sur l’organisation de la Copa America suite à la défaite face au Brésil. Rien ne va plus pour l’Argentin. Néanmoins, on n’oubliera pas sa très bonne saison avec les Blaugrana où il a inscrit des superbes buts.







1 – Virgil van Dijk



Le Néerlandais est l’un des grands favoris de cette année. Il a réalisé une saison extraordinaire avec Liverpool autant en Premier League qu’en ​Ligue des Champions, et ne s’est pas fait dribblé une seule fois sur ses 36 apparitions dans le championnat anglais !



De plus, Van Dijk a été élu joueur de l’année en Premier League par les joueurs et la presse. Pour finir, il a également réalisé un très beau parcours avec les Pays-Bas puisqu’il les a emmenés en finale de la Ligue des Nations (perdue contre le Portugal).



Source : 90mn

