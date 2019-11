Balotelli: Son ex-compagne clashe le président de Brescia après sa ”blague” raciste Suite à la sortie jugée raciste de Massimo Cellino, le président de Brescia, à l’endroit de l’attaquant italien Mario Balotelli, Raffaella Fico l’ex-compagne du joueur est montée au créneau quelques heures après pour condamner les propos du responsable du club.





Le président de Brescia aurait tenu des propos racistes envers Mario Balotelli :”Qu’est ce qui se passe avec Mario Balotelli? Il se passe qu’il est noir. Il travaille pour s’éclaircir mais il a des difficultés“



Il faut dire que le retour de Mario Balotelli en serie A s’avère moins satisfaisant que prévu. Auteur de 2 buts en 7 matchs de championnat, l’attaquant italien n’est vraiment pas rassurant. Cette mauvaise performance pourrait justifier de nombreuses critiques dont il fait l’objet. Mais le plus surprenant c’est que certains s’en prenennent même à la couleur de sa peau.



Régulièrement victime des cris racistes, l’ancien de l’OM ne peut même pas compter sur le président de Brescia, Massimo Cellino. Ce dernier a d’ailleurs été la principale personne à s’attaquer au joueur avec des propos racistes:



Des propos racistes que le président de Brescia a par la suite voulu présenter comme une simple blague. Mais sa déclaration jugée honteuse a fait réagir Raffaella Fico l’ex-compagne de “Super Mario” au micro de la radio Rai Uno:



“La phrase de Cellino sur Balotelli est pitoyable. Si c’était vraiment une blague, comme je l’ai entendu, c’est tout aussi malheureux car on ne devrait pas plaisanter sur ces questions.”



