Bamba Day 2018" à Louisville (Etats-Unis) : Les enseignements de Khadimoul Rassoul magnifiés

Après New York, Detroit (Michigan), le « Bamba Day" édition 2018 a été célébré, lundi 6 août 2018, à Louisville (Kentucky). A l’occasion, Serigne Mame Mor Mbacké Mourtada a rappelé aux talibés les enseignements du vénéré guide du mouridisme.



L’ambassadeur attitré du mouridisme a exhorté les uns et les aux autres à véhiculer cette culture et porter l'éducation religieuse de Khadim Rassoul dans tous les secteurs d'activités, y compris dans les ménages.



Dans son discours, le fils de Serigne Mourtada a également rappelé le respect des lieux de culte, de la pratique religieuse et le bon voisinage. Avant de prendre congé, il a formulé des prières pour un séjour en paix de nos concitoyens en terre américaine.



Ce mardi, il se rendra dans l'état d'Ohio, plus exactement à Cincinnati pour la prochaine étape du "Bamba Day 2018".



Serigne Modou Mbacké, représentant de la confrérie mouride à Louisville, a salué la disponibilité de Serigne Mame Mor, qui pour la quatrième année consécutive, a tenu à se déplacer personnellement pour parrainer cette journée du Bamba Day à Louisville.