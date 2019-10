Bamba Fall : « Il y a 64 vieux bâtiments à la Médina que l’Etat doit démolir » Le maire de la Médina, Bamba Fall a poussé un nouveau coup de gueule après l’effondrement d’un bâtiment qui a causé la mort d’une femme de 50 ans et fait 3 blessés dans un état grave.

« J’ai déjà averti l’Etat à plusieurs reprises. Il y a 64 vieux bâtiments à la Médina qu’on doit démolir. Que l’Etat fasse son travail. On a fermé des bâtiments, mais les gens viennent les rouvrir la nuit pour les occuper », s’est-il désolé sur la RFM.

« Des mosquées sont dans un état de délabrement incroyable, mais les gens continuent de venir y prier. Des écoles, notamment l’école Alassane Ndiaye Alou, sont également dans un piteux état, mais on refuse de la fermer », a ajouté Bamba Fall.



