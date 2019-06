Bamba Fall sur les opérations de désencombrement: « c’est du tape-à-l’œil » Le maire de la Médina n’approuve pas la manière dont le ministère en charge de l’Urbanisme et de l’Hygiène publique mène les opérations de désencombrement dans les rues de Dakar, particulièrement dans sa commune de la Médina.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 15:14

« Le ministère devait travailler de concert avec les municipalités pour l’opération de désencombrement. Mais nous n’avons pas été avertis, ni associés », a déploré Bamba Fall sur la RFM.



Le maire de la Médina précise qu’il n’est nullement contre cette opération. D’ailleurs, précise-t-il, « le Conseil municipal était d’accord pour mener des opérations de désencombrement. Mais il nous fallait trouver des zones de recasement pour les déguerpis ». Ce que le ministère n’a pas respecté, selon lui. Accusant Abdou Karim Fofana et ses hommes, de mener « une action politique contre sa mairie », l’édile de la Médina ajoute que « ce qu’ils font, c’est du tape-à-l’œil. Ils déguerpissent les grandes artères et n’entrent pas dans les rues ».



Abordant la question des pileuses déguerpies, Bamba Fall précise : « ce ne sont pas des pileuses. Des gens ont créé des logements de fortune où elles se réfugient illégalement ».



Des tabliers et commerçants déguerpis de l’avenue Blaise Diagne avaient interpellé Bamba Fall, soutenant qu’ils versent chaque fin de mois une certaine somme à sa mairie.

